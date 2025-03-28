В Крыму задержан неонацист – организатор поджогов и нападений

Иван Самойлов.  
28.03.2025 10:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Нацизм, экстремизм


В Крыму задержан очередной неонацист.

Об том «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

В Крыму задержан очередной неонацист. Об том «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму...

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Задержанному 18 лет, он причастен к нападениям на граждан, поджогам и пропаганде экстремистских взглядов.

«По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.  В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов США», – информируют в ФСБ.

Нападения на крымчан экстремист называл «акциями прямого действия». Кроме того, платил исполнителям поджогов перечисленной кураторами их СБУ криптовалютой.

В настоящее время неонацист задержан, идут работа по выявлению его сообщников.

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