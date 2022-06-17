Задержан охранник Ислямова, участвовавший в блокаде Крыма

17.06.2022  10:42 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина, ФСБ, экстремизм
Новости Украины

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали боевика террористического батальона им Номана Челебиджихана, члены которого участвовали в блокаде полуострова со стороны Украины и диверсиях в отношении жителей республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации пресс-службы ведомства, боевик 1991 года рождения, был охранником бывшего вице-премьера Крыма, беглого меджлисовского коммерсанта Ленура Ислямова.

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали боевика террористического батальона им Номана Челебиджихана, члены которого участвовали...

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«Находясь в составе незаконного вооруженного формирования на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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