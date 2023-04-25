В Крыму задержан организатор нелегальных митингов в поддержку «хизбов»

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В Белогорске правоохранители задержали активного сторонника экстремисткой организации «меджлис крымско-татарского народа» Абдурешита Джеппарова. Перед этим сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом провели обыск в жилище, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации координируемой с Украины подрывной организации «Крымская солидарность», которая занимается защитой меджлисовцев и адептов террористического движения «хизбов», с обыском в дом к Джеппарову пришли рано утром. По завершению мероприятий меджлисовца задержали и увезли. Суть обвинений пока не известна, официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

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В прошлом году Джеппаров, который позиционирует себя «правозащитником», провел за решеткой 15 суток административного ареста за публикацию в соцсетях видеоролика с нацистской символикой. До этого Джеппарову вынесли предостережение о недопустимости участия в несанкционированных акциях. Прокуратура Белогорского района принимала решение на основании информации правоохранительных органов о том, что Джеппаров является инициатором указанных массовых мероприятий.

Речь идет о нелегальных собраниях по стенами судов в дни рассмотрения дел на участников запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которых стали задерживать с 2016 года по обвинению в экстремизме и подготовке к свержению конституционного строя. Это прописано в целях и задачах самой организации – установление всемирного исламского халифата. В украинский период деятельность Хизб ут-Тахрир не пресекалась, и после перехода Крыма в состав Российской Федерации был введен двухлетний мораторий на применение уголовных статей к хизбам, и первые задержания радикалов начались в начале 2016 года.

С того момента запрещенный в России меджлис, лидеры которого выехали за рубеж, стал трактовать аресты «хизбов», как преследование по религиозному признаку, а приговорённых за экстремизм – политическими заключенными.

«Я отсидел 15 суток. Что такое 15 суток, многие наши ребята сидят по 10-15 лет. Пусть все они поскорее выйдут и воссоединятся со своими семьями. Среди нашего народа сидят в неволе более 100 людей», — заявил тогда Джеппаров, выйдя после ареста.