В Крыму задержан оскорблявший русских меджлисовец

Бывшего главу Республиканского комитета по делам национальностей в Крыму, ставленника запрещенного в России меджлиса Эдема Дудакова задержали после проведения в его доме обыска.

64-летнего меджлисовца уже задерживали в феврале 2022 года за публикации в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Движение «Крымская солидарность», которое ведет отдельную хронику задержаний крымских татар, выставляя их за якобы преследования по национальному и религиозному признаку, на своей странице в соцсетях сообщает, что силовики пришли в дом к Дудакову в 7 утра. До 9 часов длился обыск, после чего Дудакова увезли в управление ФСБ в Симферополе. В каком процессуальном статусе находится Дудаков – родственникам неизвестно.

При этом главарь меджлиса Рефат Чубаров у себя в телеграм-канале сообщил, что «в 4 утра российские оккупанты ворвались в дом к Эдему Дудакову, особо подчеркивая его статус делегата курултая крымско-татарского народа, пытаясь придать обыску и задержанию политическую окраску. Однако два года назад Дудакова задержали за оскорбление русских в соцсетях. Тогда суд дал ему 10 суток за публикацию в социальной сети от 2017-го года, где, по версии обвинения, разжигается межнациональная вражда и ненависть к русским.

«Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации — они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей — это так по-великорусски…», — изливал русофобскую желчь Дудаков на своей странице в Facebook 6 ноября 2017 года.