В Крыму задержана экстремистка, призвавшая стереть русскую нацию с лица земли

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В Симферополе пресечена деятельность экстремистки, призыавшей уничтожать все русское.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе по Крыму и Севастополю.

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Обвинение выдвинуто 39-летней женщине, которая решила высказаться «в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера».

«Женщина призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией с лица земли», – говорится в сообщении.

Была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что ее посты содержат «признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)».

В итоге экстремистка была задержана, а ей выдвинуты обвинения по ч.2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

Теперь ей грозит лишение свободы до пяти лет.