В Крыму задержана группа экстремистов из «Хизб-ут-Тахрир»

09.02.2022  16:48 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина, экстремизм
Новости Украины

В Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районе задержали ряд сторонников запрещенной в России экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир».

Об этом сообщает работающая из Киева на западные гранты организация «Крым SOS», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районе задержали ряд сторонников запрещенной в России экстремистской группировки...

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По данным этой организации, силовики задержали четырех человек – Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова.

«Перед обыском следователь предъявил определение суда от 7 февраля о возбуждении уголовного дела об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, статья 205.5 Уголовного кодекса РФ», – сообщает «Крым SOS» со ссылкой на жену одного из задержанных.

Еще одна сочувствующая экстремистам киевская организация «Крымская солидарность» в своем блоге отмечает, что задержанные ранее участвовали в пикетах в поддержку осужденных сторонников «Хизб-ут-Тахрир.

«В октябре 2019 года Ансара Османова задержали… на автомобильной дороге, в районе Керченского моста, по пути из Ростова-на-Дону по возвращению после судебного заседания, где они принимали участие в качестве слушателей по «делу Хизб-ут-Тахрир»… (Марлен Мустафаев) Активно посещал суды и помогал семьям политзаключённых.

Волонтер «Крымской солидарности». Ранее, в декабре 2017 года Марлену Мустафаеву присудили административный штраф в размере 10 000 рублей за одиночный пикет от 14 октября 2017 года… Эрнест Сейтосманов — родной брат политзаключённого Энвера Сейтосманова, жителя Севастопольского района, приговоренного к 17 годам строгого режима за причастность к политической исламской партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные сегодня члены запрещенной организации осуществляли деятельность, направленную на свержение власти насильственным путем, а также распространяли террористическую идеологию среди населения.

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