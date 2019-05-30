В Крыму задержана связная меджлисовцев

30.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Российские силовики задержали в Крыму «правозащитницу» Лутфие Зудиеву, которая осуществляла координацию с Киевом сторонников запрещенного в РФ меджлиса, а также оказывала помощь участникам провокации возле Керченского пролива – экипажам катеров ВМС Украины.

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«Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат.

Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время «судов» в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных.

Лутфие – глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове», – пишет в своем блоге один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Осман Пашаев.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Крыму задержали активистку «Крымской Солидарности» Лутфие Зудиеву по обвинению в административном правонарушении по статье 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Зудиеву задержали на рынке в Джанкое, сейчас её везут в Центр Э в Симферополе для составления протокола», – в свою очередь сообщает корреспондент «Новой газеты» Антон Наумлюк.