В Крыму задержаны еще 6 подозреваемых в террористической деятельности «хизбов»

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Сотрудники спецслужб задержали шестерых жителей Джанкойского района по подозрению в организации и участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Накануне по месту жительства задержанных прошли обыски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации промеджлисовской группы «Крымская солидарность», которая позиционирует себя правозащитной, шестерых задержанных доставили в управление ФСБ в Симферополе. Всем предъявлено обвинение по ст. 205.5 УК РФ – «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

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По версии обвинения, один из задержанных с 2015 года руководил ячейкой «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической на территории РФ, а остальные задержанные были ее участниками, посещали конспиративные встречи, «осуществляли антироссийскую деятельность», склоняли жителей к участию в организации.

Кроме того, все задержанные регулярно посещали судебные заседания по делам однопартийцев, участвовали в гражданских акциях в их защиту. По этому поводу некоторых привлекали к административной ответственности.

Сегодня суд изберет задержанным меру пресечения. Традиционно под зданием собралась группа поддержки. Полиция предупреждает о недопустимости несанкционированных акций.

Происламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года. На Украине деятельность этой организации не пресекалась, поэтому после вхождения Крыма в состав РФ сторонники «Хизб ут-Тахрир» оказались вне закона. Своей целью «Хизб ут-Тахрир» провозгласила создание всеобщего мирового исламского государства (халифата), живущего по законам шариата.