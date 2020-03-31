31.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Происшествия
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В Крыму зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции




В Крыму зарегистрирован еще один контактный случай заражения коронавирусом. Всего в республике 16 подтвержденных больных новой инфекцией, 14 из них завезли ее из других стран, а двое – «контактные» заразившиеся.

Об этом на совещании штаба по противодействию коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Республике Крым подтвержден второй местный случай коронавирусной инфекции – это контактный по домашнему очагу. Таким образом, на текущий период зарегистрировано 16 случаев. 14 из них завозные, два случая – местные, из одного семейного очага», – заявил Аксенов.

В Севастополе по прежнему остаются пятеро зараженных новым штаммом коронавируса. Таким образом, на всем полуострове подтверждены 21 случай инфицирования.

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