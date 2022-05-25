В Крыму загорелся уникальный православный скит

25.05.2022  12:08 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Религия


В Бахчисарайском районе Крыма произошел пожар на территории скита Святой Анастасии Узорешительницы, относящегося к Свято-Успенскому мужскому монастырю.

Сгорела постройка 60 квадратных метров, пострадавших нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Бахчисарайском районе Крыма произошел пожар на территории скита Святой Анастасии Узорешительницы, относящегося к...

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Скит, более известный как туристическая достопримечательность «бисерный храм», находится в ущелье и с двух сторон зажат скалами. Он известен своей красотой – резным деревянным убранством, бисерными иконами, мозаикой и росписью стен. Но строительство на его территории идет без согласований и контроля, поскольку постройки носят характер временных и не относятся к объектам массового посещения.

Кельи, хозяйственные помещения, многочисленные торговые лавки предназначены для экскурсантов и паломников. Но никаких противопожарных норм здесь не придерживаются.

Скит горит не первый раз. В январе 2018 года пожар уничтожил половину построек, которые выполнены из дерева. Тогда же многие обратили внимание, что при строительных работах и благоустройстве территории используются покрышки, пластик и прочие горючие материалы, а отсутствие пожарных проездов и источников воды подвергает опасности постояльцев и гостей «бисерного храма».

Изменение естественного ландшафта, обустройство в скальных склонах хозпостроек и торговых лавок не находит поддержку у ценителей крымской природы и ее первозданной красоты.

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