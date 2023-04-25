В Крыму заговорили о новой автотрассе

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Новую автодорогу от Керчи до Джанкоя запланировали в Крыму.

Согласия федерального правительства на ее строительство нет, поскольку все внимание и средства сейчас идут в новые регионы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для упрощения логистики планируется построить трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. – Сейчас данное решение прорабатывается, проводятся геологические изыскания, определяется стоимость и количество полос движения дороги. Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство».

Экс-министра транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков региона Анатолий Цуркин уточнил, что речь идет о расширении существующей дороги.

«Скорее всего речь идет о реконструкции участка от Джанкоя до Феодосии. До теракта на Крымском мосту, грузовые перевозчики активно использовали этот маршрут в части доставки грузов в/из Краснодарского края, – написал он в своем телеграм-канале. – Дорожное покрытие там очень приличного качества, были проведены соответствующие ремонты и выполнялось содержание. Речь конкретно идет о расширении до четырех полос с увеличением пропускной способности автодорожной сети грузов, направляющихся в новые регионы страны с юга».

У врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо несколько иная точка зрения. Дорога в Крым из Херсонской области нужна, но она должна пройти по Арабатской стрелке, чтобы дать толчок развития побережью Азовского моря и новому городу, строительство которого уже началось.

«Это еще одна дорога, которая будет соединять Крым с материковой частью России. Мы завязываем в единый транспортный узел: Республика Крым – Херсонская область – материковая часть России, – отметил Сальдо в комментарии телеканалу «Таврия».

Ширина Арабатской стрелки в самом узком месте составляет 300 метров. Автомобильная дорога есть, но она по больше части грунтовая, и преодолеть ухабы могут только внедорожники. В какую сумму обойдется прокладка новой трассы Сальдо не уточнил, но прежде глава Крыма Аксёнов тоже поддерживал этот проект, и даже заявил о подготовке технико-экономического обоснования.

«Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство», – заверил Аксенов.

Прежде главной автодорогой, которая упростит сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, считали трассу с проектным названием «Таврида 2» – четырехполосную дорогу с разрешенной скоростью до 90 км/ч от Симферополя до Ростова-на-Дону через Джанкой, Геническ и вдоль северного берега Азовского моря. Таким образом, маршрут от Крымского моста до Ростова будет закольцован, нагрузка на Крымский мост уменьшится и как стратегическая цель для противника он потеряет свое значение, сведя на нет террористическую угрозу. Стоимость этой дороги, по словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, составит около полумиллиарда рублей.

Тем временем в Крыму проекты дорожного строительства постепенно сворачиваются. Два года подряд на дорожную деятельность выделяили больше 60 миллиардов, и в числе последних будут реализованы три проекта: строительство второго этапа дороги Симферополь–Евпатория–Мирный с обходом озера Сасык-Сиваш, восточный обход Симферополя от Донского до Перевального, и ответвление дороги от трассы «Таврида» до Судака в рамках реализации кластера «Таврида.Арт».

Под вопросом строительство объездной в Алуште, которая бы вывела транзитный поток за границы города, и расширение въезда в Ялту, где каждый год скапливаются километровые заторы.

Севастополю уже отказали в строительстве дороги в район Казачьей бухты, где транспортный поток с многочисленных новостроек не вмещается в рамки существующей трассы. Проект перенесли как минимум до 2027 года, если не будет дальнейшей корректировки расходов.