В Крыму закрыты детсады и школы на приграничных с Украиной территориях

24.02.2022  09:14 (Мск), Симферополь
Михаил Рябов.  
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Украина
Новости Украины

В Крыму закрыты детсады и школы на приграничных с Украиной территориях, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что «в приграничной полосе слышны разрывы, слышны звуки выстрелов».


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«Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур.

Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев», – заявил Аксенов.

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