11.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Общество
Просмотров:

В Крыму закрываются все кладбища на период карантина




В Крыму на время действия режима жесткой самоизоляции закрываются для посещения все кладбища.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

С соответствующей просьбой к руководителю республики обратилась глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: «Я вынуждена обратиться с просьбой – внести в протокол о закрытии посещения кладбищ».

Аксенов поддержал идею и призвал крымчан оставаться дома и на Пасху: «Хорошо. На этот период, мы смотрим и Москва в данном случае такое решение, все субъекты приняли такие решения. Просим крымчан с пониманием к этой ситуации отнестись.

В то же время мы видим, что обращения нашего святейшего Патриарха Кирилла по поводу того, что даже непосредственно на Пасху просят всех верующих службы и обряды совершать дома. Поэтому, если уже все наши конфессии традиционные поддерживают этот режим, коллеги, я прошу с пониманием отнестись, в том числе, и крымчанам».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть