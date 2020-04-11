В Крыму закрываются все кладбища на период карантина

11.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму на время действия режима жесткой самоизоляции закрываются для посещения все кладбища.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С соответствующей просьбой к руководителю республики обратилась глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: «Я вынуждена обратиться с просьбой – внести в протокол о закрытии посещения кладбищ».

Аксенов поддержал идею и призвал крымчан оставаться дома и на Пасху: «Хорошо. На этот период, мы смотрим и Москва в данном случае такое решение, все субъекты приняли такие решения. Просим крымчан с пониманием к этой ситуации отнестись.

В то же время мы видим, что обращения нашего святейшего Патриарха Кирилла по поводу того, что даже непосредственно на Пасху просят всех верующих службы и обряды совершать дома. Поэтому, если уже все наши конфессии традиционные поддерживают этот режим, коллеги, я прошу с пониманием отнестись, в том числе, и крымчанам».