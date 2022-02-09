В Крыму запасов в водохранилищах – уже минимум на год

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Природа будто бы отыгрывается за засуху, которая была в Крыму в прошлом году – нынешняя зима на полуострове оказалась на редкость снежной и дождливой (в теплые дни).

Осадки уже обеспечили полуостров питьевой водой минимум на год. Об этом сообщил телеканал «Миллет» со ссылкой на Госкомводхоз республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня практически все водохранилища полуострова заполнены до краев – в Аянском 3,8 миллионов кубометров, в Загорском – 22,6 (там даже начался вынужденный сброс «лишней» воды), в Белогорском уже 12,8 миллионов кубометров – отсюда началась переброска воды по каналу на восток полуострова.

Исключение составляет лишь Симферопольское водохранилище, которое, хоть и пополняется, но пока что объем поднялся лишь на половину проектного объема – до 17,9 миллионов кубометров.

Суммарный же запас питьевой воды в крымских хранилищах сегодня составляет более 160 миллионов кубометров. Этого хватит на год, но пополняться они продолжат после весеннего таяния снегов.

«Весной бурные потоки с гор должны принести Крыму примерно 100 млн кубометров воды. Она наполнит водохранилища, подземные источники, а значительная часть уйдёт в море», – говорится в сюжете.

Крымский сенатор Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что, несмотря на большую заполняемость водохранилищ сегодня, работы по поиску альтернативных источников водоснабжения не прекращаются.

Кроме того, одна из задач – решить, как аккумулировать сток. Например, как это делают на построенном недавно Бельбекском водозаборе.

«Работа над новыми источниками водоснабжения Крыма ведется. Может быть, не так интенсивно, как это было, когда мы испытывали дефицит. Уже сейчас приходится сбрасывать воду. Конечно, если бы эта вода сбрасывалась, условно в Симферопольское водохранилище, то было бы очень хорошо. Но работа такая ведется – мы понимаем, что сегодня из-за хороших осадков с водой у нас все нормально, но никто не знает, что будет через год-два-три. Для того, чтобы в следующий раз мы не испытывали проблем с водой, мы все это делаем», – заявил Цеков.

Напомним, ранее Украина отказалась продавать воду в Крым и разблокировать перекрытый Северо-Крымский канал. Киев заявил, что возобновит поставки только после возобновления контроля над полуостровом.