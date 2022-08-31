В Крыму запретили беспилотники – непонятливым штраф

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Новости Украины

На время проведения специальной военной операции в Крыму вводятся ограничения на продажу и использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов.

Контроль за соблюдением запрета будут нести структуры чрезвычайных ведомств и Росгвардии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» от 24 февраля. Ограничения введены на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий и на полеты беспилотных воздушных судов, за исключением тех, что используются в служебных целях.

Неисполнение требований указа влечет штраф, а следить за этим будут МЧС Крыма, главк МЧС РФ в Крыму и подразделения Росгвардии.

Накануне советник главы Крыма Олег Крючков обратился к гостям и жителям Крыма с просьбой на время прекратить использовать беспилотники в личных целях.

«У меня прямо обращение к людям: ребята, спрячьте свои беспилотники до лучших времён. Работает ПВО, подняв беспилотник вы потом можете мучительно больно вспоминать этот момент где-то далеко от Крыма. Заканчивайте с беспилотниками», – подчеркнул он и повторил просьбу не выкладывать фото и видео работы ПВО, поскольку в период спецоперации «есть военная цензура, и не нужно делать некоторые вещи».