В Крыму запускается грандиозный проект по опреснению воды

20.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Первые в России промышленные опреснительные установки мощностью 40 тысяч кубометров воды в сутки могут появиться в Крыму к 2023 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст опубликованного правительством плана по обеспечению надежного водоснабжения республики.

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«Большая часть средств на строительство будет выделена из федерального бюджета — 7,8 млрд руб. за 2021 и 2022 годы, из регионального бюджета планируется направить 410 млн руб. В эту сумму не входит стоимость инженерной инфраструктуры. Как отмечается в документе, обе установки будут работать по технологии обратного осмоса (процеживание через специальную мембрану)», – говорится в статье.

Согласно плану, в общей сложности правительство потратит на эти цели свыше 48 миллиардов рублей до 2024 года.

Наиболее дорогими мероприятиями окажется строительство новых сетей для водохранилищ Севастополя и завершение строительства очистных сооружений на юге города, что должно дать полуострову дополнительно 310 тысяч кубометров воды в сутки, то есть примерно 45% к текущему потреблению.

Где конкретно будут построены в Крыму опреснительные установки, в документе не сообщается.

Издание указывает, что в России есть два крупных предприятия в области опреснения — «РМ Нанотехнологии» (портфельная компания «Роснано») и холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

«Ввиду того, что в настоящее время решения не приняты, говорить о каком-либо участии в проекте нельзя. Отметим только, что входящий в состав «Швабе» Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха ведет разработки в этой сфере и имеет полную техническую готовность для реализации данного проекта», — сообщили газете в холдинге «Швабе».

В «Роснано» комментариев не дали.