В Крыму заработал информационный СМЕРШ против заукраинцев

Больше 4 тысяч «ждунов», выступающих за передачу Крыма под контроль Киева, выявили в прошлом году благодаря telegram-каналу «Крымский СМЕРШ». Из них около 200 человек привлечены к ответственности.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил блогер и военный волонтер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что первый канал «СМЕРШ» снесли из-за массовых жалоб украинских пользователей – они считали публикации о сочувствующих Украине и «ждунах» преступлением. Но «Крымский СМЕРШ» существует уже больше года и достиг определенных успехов в выявлении граждан, настроенных против собственной страны и поддерживающих неонацистский украинский режим. Причем для этого не нужно следить за человеком или принимать анонимки – «ждуны» сами себя дезавуируют, поскольку не осознают ответственности за публикации в социальных сетях.

«Публикации в открытом доступе с обращением в правоохранительные органы имеют воздействие, получается обратная связь, и 90% из тех людей, которых мы публикуем, получают заслуженное наказание, – подчеркнул Талипов. – Я хочу заметить, что это наказание не только административное со штрафом от 30 там до 50 тысяч рублей. Нет, это метка на всю жизнь. Просто, кто думает, что это шутки, то нет: человека ставят на учёт в правоохранительных органах, при получении любой справки в разрешительной системе будут всплывать данные о том, что человек подвержен экстремизму, и все это будет учитываться. Главная цель – это конечно же профилактика таких правонарушений в самом патриотичном регионе Росси, в Крыму. Должен быть реестр таких людей, чтобы знать – среди нас потенциальный наводчик ВСУ. Сегодня он поддерживает Украину, а завтра сдаст наши позиции. Большинство из таких «ждунов» не представляет, что их действительно могут наказать. Они до конца все хихикают, но когда приходит за ними «товарищ майор», наступают слёзы, раскаяние. Но уже поздно. Соответственно, наша деятельность направлена на то, чтобы не распространялась среди населения эта практика, и чтобы люди понимали, что за антироссийскую деятельность последует незамедлительное наказание».

Талипов добавил, что получает сотни сообщений из других регионов РФ о тамошних «заукраинцах», но крымский telegram-канал с таким объёмом не справится. Поэтому открыто более 40 региональных «СМЕРШей», но степень сотрудничества с правоохранителями у всех разная.