В Крыму заукраинцы записали ролик с проклятиями России. Теперь просят понять и простить

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Новости Украины

Двое 16-летних подростков в Крыму записали видеоролик, оскорбляющий президента России и российский народ. Инцидент произошел на одном из курортов в поселке Черноморское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На ролике малолетние заукраинцы выкрикивали нацистские речевки и пожелали смерти «российским п…сам».

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По информации крымского блогера Александра Талипова, молодой человек, высказавшийся в адрес Владимира Путина, является беженцем из Мариуполя, а его спутница – местная жительница. Менее чем через сутки в сети появилось видео с их публичными извинениями.

«Я, Сапаров Виктор Николаевич 01.11.2006-го года рождения, 24-го августа в вечернее время суток в пгт. Черноморское возле продуктового магазина «Яблоко» допустил нецензурные выражения в адрес президента Российской Федерации и граждан Российской Федерации. Я очень сожалею об этом поступке, я искренне раскаиваюсь. Впредь этого больше никогда не повторится, еще раз прошу прощения», – заявил подросток.

С извинениями обратилась и мать малолетнего нарушителя:

«Я – мама Виктора, Сапарова-Бойченко Юлия Алексеевна. Я прошу прощения за высказывания в адрес президента Российской Федерации и граждан Российской Федерации, оскорбительные высказывания моего сына. Приношу глубочайшие извинения. В тот момент, когда мы выезжали из Мариуполя, мы все это видели, мы видели фашистские наклонности в адрес нас, нашего народа. Никто нас не спасал, нас принимала российская сторона. Прошу прощения, не знаю, что сказать еще, правда».

Передумала желать смерти россиянам и Вероника Дюг, славившая нацистов:

«Я, Дюг Вероника Андреевна, находясь возле торгового центра «Яблоко», поступила очень неправильно и высказала свое ужасное мнение в адрес Российской Федерации и ее граждан. Я приношу свои искренние извинения за все мои слова и обещаю, что больше такого не повторится. Извините меня, пожалуйста, за все. Я очень раскаиваюсь. Больше такого не будет, я обещаю».