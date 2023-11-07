В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг
Жителя райцентра Ленино в Крыму осудили за дискредитацию российских военнослужащих и публичные обвинения президента РФ в «терроризме».
Для декламации своих взглядов 70-летний крымчанин выбрал День народного единства и площадку возле продовольственного магазина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Согласно материалам суда, 4 ноября правонарушитель, находясь в общественном месте возле магазина «Нефтянник», публично высказывал обвинения в адрес главы государства в том, что он якобы отдает приказы обстреливать жилые дома и торговые центры. В связи с чем считает эти действия терроризмом и выступает против проведения СВО. В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал.
Ленинский райсуд назначил наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа.
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