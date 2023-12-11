В Крыму завербованные СБУ террористы дали показания по делу о минировании

Следственный комитет опубликовал видео допроса двух подозреваемых в покушении на крымского блогера Александра Талипова. Летом во дворе многоэтажки, где живет общественник и военный волонтер, взорвался мопед.

Осколками зацепило проходящих мимо женщин, сам блогер не пострадал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оба задержанные – жители Феодосии, являющиеся гражданами Украины. Один из них технический специалист морфлота Роман Мельничук, о поимке которого сообщили сразу после теракта. Мельничука также называют исполнителем резонансных преступлений – поджог автомобилей журналиста Дмитрия Киселёва в Коктебеле, организация серии взрывов на железной дороге и координирование атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу и склад боеприпасов у села Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Мельничук рассказал, что действовал по заданию специалиста ГУР Украины.

«Я купил регистратор, после он скинул мне фотографии. Это были фотографии Талипова, который, по его словам, проживал в этом доме. Он сказал, что это очень хорошая цель. Он занимается волонтёркой, много поставляет на фронт – и автомобили, и дроны, и прицелы, и будет хорошо его устранить, чтобы запугать подобных же людей, и меньше было желающих помогать СВО», – рассказывает Мельничук.

Попыток подорвать мопед было несколько. Дважды не срабатывал взрыватель. На третий раз Мельничук отправил на место некоего Александра, который поготавливал мопед и начинял его взрывчаткой.

«Около 7 часов вечера со мной связывается Александр и говорит, что у них произошёл опять какой-то технический сбой, и взрывное устройство взорвалось без, ну, не в нужный момент. Талипова в тот день так и не дождались, и к вечеру он просто сам сдетонировал. Я наблюдал за Талиповым. И во время, когда он проходил мимо скутера, я нажал кнопку на пульте. Но взрыва не произошло. Я уехал, они дали мне задание забрать скутер и объяснили, как всё нужно отсоединить, сам взрыватель от взрывчатого вещества и от пульта. Сказали, что нужно проверить взрыватель, возможно дело в нём было», – поясняет Мельничук.

Его подельник рассказал, что к нему обратились через друзей, которые в 2014 году уехали из Феодосии на Украину.

«Взрывчатка предназначалась для подрыва мопеда волонтёра и блогера. Его нужно было устранить, по словам кураторов из Украины, чтобы подобные люди меньше хотели заниматься такой деятельностью, снабжать фронт.

Мне скинули ссылку с фотографиями, ружьё прислали, как вариант, что если не получится схема с взрывчатым веществом, возможно с ружьём будут придумывать», – пояснил он.

Сам Талипов через свой телеграм-канал поблагодарил спецслужбы за быстрое расследование и предотвращение преступлений.

«Насколько мне известно, более шести раз они меня пытались подловить. Бог отвёл, значит мы всё делаем правильно», – написал блогер.

Взрыв во дворе многоэтажки, в которой живет Талипов, произошел 12 июля. Детонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный во дворе мопед. Пострадали три женщины, которых зацепило осколками. По факту взрыва Следком возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом».