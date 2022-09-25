В Крыму завершается мобилизация – Аксёнов наградил добровольцев
Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня наградил добровольцев из штурмового казачьего батальона «Таврида».
«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой», – сказал Аксёнов.
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По его словам, к вечеру воскресенья «мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены».
«Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что его сын также был призван в рамках частичной мобилизации.
«Сергей Аксёнов отправил своего сына на войну. Хотелось бы услышать о том, что его примеру последовали и другие руководители. Причём не только губернаторы. Уверен, скромность здесь неуместна. СМИ должны писать о каждом таком случае. Это очень важно. Народ должен чувствовать, что власть вместе с людьми. Надеюсь, таких сообщений будет много», – комментирует экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
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