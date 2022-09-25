В Крыму завершается мобилизация – Аксёнов наградил добровольцев

25.09.2022  19:07 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Мобилизация, Россия


Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня наградил добровольцев из штурмового казачьего батальона «Таврида».

«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь  все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой», – сказал Аксёнов.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня наградил добровольцев из штурмового казачьего батальона «Таврида». «Казачье подразделение...

По его словам, к вечеру воскресенья «мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены».


«Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что его сын также был призван в рамках частичной мобилизации.

«Сергей Аксёнов отправил своего сына на войну. Хотелось бы услышать о том, что его примеру последовали и другие руководители. Причём не только губернаторы. Уверен, скромность здесь неуместна. СМИ должны писать о каждом таком случае. Это очень важно. Народ должен чувствовать, что власть вместе с людьми. Надеюсь, таких сообщений будет много», – комментирует экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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