В Крыму завершается социально-экономическая интеграция полуострова

14.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Федеральная трасса «Таврида», которую планируется сдать в эксплуатацию в следующем году, позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность Крыма.

Об этом в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин.

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По его словам, важность строительства высокоскоростной автомобильной трассы, соединяющей Крым с материковой частью, сложно переоценить.

«Увеличение туристского потока, за счет снижения времени нахождения в пути, а также получения морального удовольствия от путешествия по современной дороге, позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность региона, в том числе и для иностранного капитала. Второй немаловажный аспект — то, что автомагистраль значительно улучшит жизнь людей, постоянно проживающих на территории Крыма, снизит логистические издержки предпринимателей, а также повысит мобильность граждан», – подчеркнул Яшкин.

Он также добавил, что, по сути, «данный проект завершит социально-экономическую интеграцию полуострова».

В свою очередь сенатор Сергей Цеков, представляющий регион в Совете Федерации, сказал изданию, что трасса «Таврида» является одним из главных инфраструктурных проектов в Крыму наряду с запущенными недавно новым аэропортом в Симферополе, тепловой электростанцией и Керченским мостом.

«Крайне важно обустроить эту трассу на 100%. Я сам часто езжу по этой дороге, но она двухполосная, и крайне важно запустить автомобильное движение по четырем полосам. Это ключевой момент, который существенно повысит безопасность и комфорт магистрали», – отметил Цеков.