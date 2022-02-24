В Крыму завершаются приготовления к подаче воды из Каховского водохранилища

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Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое решение о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет принято завтра.

«Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок Северо-Крымского канала и систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор воды на старте не был слишком сильным, – отметил он. – В течение дня эти работы проведут».

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Все гидроузлы, по словам Аксенова, на украинской стороне уже под контролем российских военнослужащих. Нужно провести технические работы на самом каховском гидроузле, который открывает шлюзы для транспортировки воды в направлении Крымского полуострова.

Последствия утренних обстрелов, которые привели к проблемам с электроэнергией в Джанкойском районе и с водой в Армянске, уже ликвидированы.