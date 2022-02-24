В Крыму завершаются приготовления к подаче воды из Каховского водохранилища

24.02.2022  22:33 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Крым, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое решение о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет принято завтра.

«Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок Северо-Крымского канала и систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор воды на старте не был слишком сильным, – отметил он. – В течение дня эти работы проведут».

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что техническое решение о возобновлении подачи днепровской воды по...

Все гидроузлы, по словам Аксенова, на украинской стороне уже под контролем российских военнослужащих. Нужно провести технические работы на самом каховском гидроузле, который открывает шлюзы для транспортировки воды в направлении Крымского полуострова.

Последствия утренних обстрелов, которые привели к проблемам с электроэнергией в Джанкойском районе и с водой в Армянске, уже ликвидированы.

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