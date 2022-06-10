В Крыму ждут Эрдогана на открытие Соборной мечети

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Окончание строительства Соборной мечети в Симферополе переносится еще на год. Объект, который по поручению президента РФ должен был торжественно открыться в октябре 2021 года, готов только на 70%.

О этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Миллет» заявил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

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«Мы планируем завершить этот объект в следующем году, к концу марта — началу мая. Полностью он будет сдан в средине года, то есть к 1 июля этот объект будет завершен, – заверил премьер. – Сейчас выполняются фасадные работы. Внутренние работы практически завершаются. Если говорить о готовности — более 70% в целом по объекту. Остались вопросы благоустройства территории».

Стройматериалы для мечети возят из Турции. Продукция проходит сертификацию и только после этого идет в строительство. Рисков из-за введения санкций нет.

Строительство Соборной мечети ведется с 2016 года. Она станет крупнейшей в Крыму, занимающей площадь в 5,7 тысячи квадратных метров. Сооружение состоит из двух частей – основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед намазом. На территории мечети смогут находиться до 2,6 тысячи человек.

Планировалось, что на открытие приедут президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ответственными за готовность к 1 октября 2021 года были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава республики Сергей Аксенов. Последний в марте озвучил новый срок готовности – конец 2022 года.