В Крыму ждут масштабного удара после атаки на Джанкой

Комбинированный ракетный удар ATACMS и Storm Shadow по военному аэродрому в Джанкое может быть репетицией какого-то более серьезного нападения, целью которого, вероятнее всего, станет Крымский мост. Зеленскому и его команде крайне необходимо привлечь к себе внимание на фоне сместившейся в сторону Израиля мировой повестки, и они, как истеричные дамы, готовы грохнуть сервизом об пол.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал крымский политолог, доцент кафедры политических наук КФУ Андрей Никифоров.

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«Страсть переодеваться в дамские наряды у всей этой публики не просто так: они закатывают истерику и начинают бить посуду. И можно предположить, что будет какая-то попытка большой провокации на каком-то знаковом объекте. В последнее время все больше говорили про Запорожскую АЭС, но тема Крымского моста, в общем-то, тоже никогда не уходила. Им надо как-то привлечь к себе внимание. Ну и, в конце концов, грохнуть уже этим сервизом об пол», – отметил он.

При этом, если допустить, что цель была в тестировании результативности комбинированного удара и эффективности ПВО, это уже военная стратегия, что такому типу поведения не свойственно.

«Если это тест, то он подразумевает какие-то более осмысленные, более рациональные действия. С другой стороны, очень странно тестировать ПВО вокруг Джанкоя для того, чтобы потом, исходя из этого теста, нанести удар по Крымскому мосту, который, по всей видимости, в какой-то другой системе обороны находится. Они примерно знают, как работает ПВО, и сколько всего нужно таких ракет, чтобы разнести мост – их нужно немерено, как они сами и считали. Вывести его из строя на некоторое время, парализовать его работу, они по всей видимости могут несколькими попаданиями. А так, вообще, нужно всего запустить прилично и, судя по всему, не только с воздуха. Готовится ли такая масштабная провокация… и на сколько мы к этому готовы? Здесь точно мы судить не можем. Но есть основания ожидать какой-то гадости, какого-то свинства с их стороны в ближайшее время», – уверен эксперт.

Он добавил, что все может быть гораздо прозаичнее, и Зеленскому нужна картинка каких-то действий на фоне потерь на фронте.

«От того, что пауза затянулась, надо было куда-то бахнуть, чтобы где-то была какая-то фотка. Тем более мы им всегда предоставляем такие фотки с места прилётов, чтобы потом действительно об этом поговорить. Я допускаю такую версию, что называется, «беспокоящий огонь», но теперь с помощью таких дорогущих прибамбасов. То, что они дорогущие, их вряд ли сдерживает, платить всё равно не им. Остановить может только то, что они не дотягиваются, либо у них все вообще закончилось. А так, возможно все, даже самое бесполезное с точки зрения военных задач. Просто потому, что надо как-то привлекать внимание», – считает Никифоров.

Наблюдатели отмечают, что накануне удара разведку крымского побережья осуществлял американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk и НАТОвский самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8a Poseidon. Вероятнее всего они наводили ракеты на Джанкой. Но основной целью противника остается Крымский мост.

Что касается удачных снимков для нужд противника, по информации блогера Александра Талипова, троих авторов уже вычислили, и их ждет встреча с «товарищем майором». В местных пабликах сообщают, что видео взрывов и последующего пожара выкладывали «малолетние дебилы», сопровождая голосовыми сообщениями. И это явная недоработка родителей.