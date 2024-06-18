В Крыму ждут ответа – как мог полуостров оказаться предметом торга в Стамбульских соглашениях

Обнародованный вариант стамбульского соглашения 2022 года нуждается в толковании, поскольку не понятна позиция по Крыму. Президент еще в 2014 году сказал, что статус Крыма не обсуждается, а в договоре он растягивался на 10-15 лет.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те переговоры вызывали больше вопросов, нежели ответов. Они вызывали определённое разочарование, особенно участие в них Мединского, который прославился рядом крайне негативных инцидентов. И поскольку такой человек находился в составе делегации, такие формулировки там родились. Конечно, их согласовывали в Кремле. Но меня, как крымчанина, волнует один важный пункт: через 10-15 лет определится статус Крыма. Президент сказал еще в 2014 году, что вопрос не обсуждается. И это неоднократно на различных мероприятиях, в политических дискуссиях, на различных уровнях повторялось, что всё, с Крымом вопрос закрыт. И, когда мы наступаем, уже был наш Гостомель, мы в Киеве стояли практически, вдруг возникает вопрос: по Крыму мы через 10-15 лет определимся. Либо что-то мы не знаем, но это меня очень настораживает. Этот пункт опубликован, и я считаю, что таких вещей не должно происходить в таких жарких схватках, как сегодня», – подчеркнул он.

«По большому счёту, это, конечно, прокси война, но это мировая война! И вдруг мы начинаем торговаться, как те финны, которые заявили, что мы 10% территории у них отобрали. Мы все знаем, что в финской кампании мы потеряли много людей, но спасли Питер. И вдруг сегодня идёт подмена понятий, фальсификация и возникает вопрос Крыма. Меня это очень-очень настораживает. Таких вещей допускать в дальнейшем в любых контактах, договорах, встречах с зарубежными политиками ни в коем случае нельзя. Такая политика недопустима. Должна быть жёсткость, последовательность и адекватность действий: раз сказал, то за свои слова надо отвечать», – заключил Соболев.