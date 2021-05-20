В Крыму железнодорожники испохабили памятник архитектуры

20.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники Крымской железной дороги самовольно начали покраску памятника архитектуры 19 века – Сарыгольского каменного моста недалеко от дачи Стамболи в Феодосии. Теперь железнодорожников обяжут привести сооружение в первоначальный вид и привлекут к ответственности.

Об этом в своем блоге заявил мэр города Сергей Бовтуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю это не просто недоразумением, а преступной халатностью. Сотрудники КЖД начали красить мост возле дачи Стамболи. Без согласований с администрацией, без учёта особенностей старинного сооружения, без намека на здравый смысл. У каждого феодосийца есть фото на фоне этого моста, свои воспоминания об этом месте, которое является одним из визитных карточек города. Считаю данный факт вопиющим, мы приложим все усилия, чтобы не просто привлечь виновных к ответственности, но и принудить привести сооружение с первоначальный вид в самый кратчайший срок. Реакция на подобное неуважение будет жесткой», – пообещал Бовтуненко.

Местный общественник Александр Талипов в своем блоге также назвал варварством попытку покрасить старинный мост: «Скажите, разве это не варварство, красить каменный мост 19-го века, историческую достопримечательность города Феодосии серой краской? Есть что-то в головах этих людей?».

Напомним, Сарыгольский мост или мост Межанинова был построен в 1892 году, когда состоялось открытие железной дороги в Феодосии.