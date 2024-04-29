В Крыму жилищное строительство вышло на ударные темпы

Любовь Смирнова.  
29.04.2024 21:39
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Туризм, Украина


В Крыму на одну многоэтажную новостройку приходится три введённых в эксплуатацию частных домовладения.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр жилищной политики и госстройнадзора республики Никита Тарасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму на одну многоэтажную новостройку приходится три введённых в эксплуатацию частных домовладения. Об...

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«У нас в прошлом году рекордный объём ввода жилья на территории республики – 1 миллион 200 тысяч м², из них 300 тысяч м² – это многоквартирные дома. Остальное – это индивидуальное жилищное строительство. При этом не сбавляем темпы, и в 2024 поду планируем вводить порядка 1 миллиона 300 тысяч м² жилья.

При этом, по национальному проекту «Жильё» объём у нас стоит всего 994 тысяч м², поэтому идём с превышением показателя. Есть инвестиционная активность в жилищном строительстве, введено у нас уже порядка 350 тысяч м² жилья. В основном, это Симферополь, Ялта, Евпатория», – отметил он.

Больше всего многоквартирных жилых домов введено в Симферополе – 42 тысяч м², в Ялте 29 тысяч м², и в Евпатории порядка 7 тысяч м². В текущем году планируется завершить стройки многоквартирных домов в Симферополе, Ялте, Алуште, Саках, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Керчи, Евпатории, Симферопольском и Сакском районах на общую площадь 304 тысяч м².

В целом градостроительный потенциал Крыма составляет порядка 25 миллионов м². Причем это не столько жилые дома, сколько комплексы апартаментов и отели. Для их возведения отобрали четыре площадки – побережье Судака, Евпатории, поселка Николаевка Симферопольского района и в районе Феодосии.

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