В Купянске случилось предательство собственного народа, – бывшая помощница Володина отчитала «лиц, принимающих решения»

Обмены пленных должны касаться не только военнослужащих – России следует вытаскивать на свободу и арестованных СБУ пророссийских граждан с паспортами Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала о попавшем в плен российском танкисте, получившем тяжёлые ожоги, которого долго не выдавали на обмен из-за его нетранспортабельности. Однако после того, как пленного обменяли, российский врач сказал: «Как хорошо ему сделали пластику». Танкист назвал фамилию оперировавшего врача, оказалось, что они учились в одном ВУЗе.

«Есть люди, и очень много, которые подходят к этой беде, не разделяя – этот тот, а этот не этот, а есть парень, он выполняет приказ, я давал клятву Гиппократа, я должен помочь. И они есть, и на эту аудиторию Россия и должна работать. Потому что, если мы будем работать на аудиторию, которая нас ненавидит и никогда не полюбит, то мы отвернём от себя и тех, которые нас поддерживают», – добавила Кашеварова.

Она уточнила, что говорит это к тому, что нужно биться за гражданских пленных.

«За тех людей, которых СБУ за помощь России ломает где-то в подвалах. Что мы должны всё мировое сообщество поднимать, что мы должны как-то тоже их включать в списки обмена. Что мы не должны оставлять русских людей в Купянске. Мы не должны этих учителей, которых мы учили здесь, в России, оставлять там, а потом делать лицо чемоданом, что мы вообще ничего не знаем, и полное молчание, государство молчит. Мне так было обидно, я думала: люди вам поверили, они пошли за вами, они вас ждали, а вы, после того, как это всё случилось, даже ни одного заявления не сделали. Все транслировали это видео могилы, как тела падают, и кто-нибудь из российской власти, который реально принимает решения, вышел, сказал что-то? Никто это не сделал. И это, я считаю, предательство по отношению к собственному народу», – подчеркнула экс-помощница спикера Госдумы.