В Курске предотвращен украинский теракт

Житель Курской области планировал взрывы в областном центре по заданию украинских спецслужб.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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По данным следствия, терактом планировалось оказать давление на власти России и заставить отказаться от спецоперации на Украине.

«Задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции.

У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистская литература, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность. Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», – говорится в сообщении.