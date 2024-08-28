В Курской области назревает серьезная гуманитарная проблема – Фёдоров

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Количество беженцев с охваченных боями территорий Курской области может достигнуть сотен тысяч человек, которых необходимо будет где-то разместить на несколько месяцев, а может и лет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сталкиваемся с довольно серьёзными гуманитарными проблемами по Курску. В первые дни порядка 80 тысяч человек приехало в Курск из территорий, где было вторжение. Сейчас уже 130 тысяч», – пожаловался эксперт.

«Проблема в том, что эта операция может затянуться на 2-3 года, так говорят военные эксперты. Потому что там очень много заложников, нельзя использовать ковровые бомбардировки. И мы можем получить где-то порядка 300 тысяч беженцев. А этих людей надо не просто держать в пунктах временного размещения, им надо социальное обеспечение, детям – учиться в школе, медицинское обслуживание, искать новую работу. Должна быть целая программа», – добавил Фёдоров.