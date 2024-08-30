В Курской области спасающие людей волонтёры получили штрафы за превышение скорости

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Мобилизационная экономика требует отмены, приостановления и принятия десятков законов и подзаконных актов. В противном случае вся регуляторная система так и будет жить по законам мирного времени, которые иногда идут вразрез со здравым смыслом.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по развитию новых регионов Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я первого «Майора Грома» не смотрел, пропустил. А второго сходил посмотрел. Это фильм- комикс, и мне рассказывают, что это вообще отдельная линия. Но технически это исполнено на высоком уровне. То есть, условно говоря, тот же «Майор Гром» мог оказаться не майором Петербургской полиции в сценах моего родного города Ленинграда/Петербурга, а он мог быть майором на Херсонском или Запорожском направлении, вместе с своими ребятами. И совершать там те же подвиги, но в других интерьерах. Почему это не происходит, собственно – это одна из тем, которые я качаю», – отметил он.

По словам Малькевича, ответственного за идеологию и пропаганду в стране по-прежнему нет. Как нет и понимания мобилизационной экономики, к которой множество нормативов не применимы. Так, в Курской области стали выписывать штрафы за превышение скорости автовладельцам, которые выезжали из-под обстрелов или эвакуировали мирное население.



«Только народное возмущение привело к тому, что выступила официальный представитель МВД и сказала, что пересмотрят со штрафами за скорость в Курской области, будут разбираться. Но я сам был на прошлой неделе в Курской области, разговаривал с ребятами-волонтёрами, которые на высокой скорости вывозят людей из-под обстрелов. А там по-другому не получается. И, кстати, это прозвучало, что у ДПС и МВД одна сфера, а камеры ставят другие люди», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что пока народ не возмутился, не было распоряжения отменить камеры на скорость в пострадавших от атаки ВСУ районах Курской области.