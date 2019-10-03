03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Местная власть, Общество, Политика, Украина
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В Латвии – очередной скандал из-за русского языка

Центр государственного языка (ЦДЯ) Латвии обратился к мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу за разъяснениями в связи с его выступлением на русском языке во время фестиваля Dragon Boats в августе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Delfi.

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ЦГЯ ссылается на видеозапись фестиваля, проходившего 24 августа на озере Лиелие Стропи, на которой видно, как мэр обращается к гостям праздника на русском языке, несмотря на то, что конституция Латвии предусматривает, что латышский является официальным государственным языком. Также, указано в сообщении, согласно закону о самоуправлениях, рабочим языком муниципалитетов Латвии является латышский, а руководитель города, по мнению ЦГЯ, ради сплочения общества должен произносить речи по-латышски.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство пришедших на участки не поддержало эту инициативу.

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