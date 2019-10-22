В Латвии разгорелся нешуточный скандал из-за поездки украинцев в Крым

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко возмущен визитом представителя Объединения украинских обществ Латвии в Крым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

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В частности, посол считает, что организации, которые подают себя в качестве выразителей интересов украинского общества в Латвии, являются “бутафорскими” и “псевдоукраинскими”, если они позволяют посещать своим представителям “оккупированные территории”.

“Подтверждением, что организация, которую возглавляет Ирина Дукуле является псевдоукраинской и бутафорным является тот факт, что 14 октября 2019 полномочный представитель ОУТЛ господин Леонид Мухин посетил временно оккупированный Россией Крым и принял участие в круглом столе на тему „Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом“, где выступал с разного рода заявлениями и от Объединения украинских обществ Латвии приглашал представителей российской оккупационной власти АР Крым в Латвию”, — заявил Мищенко.

Посол обратил внимание, что лейтмотив посещенного Мухиным “круглого стола” в Крыму выражается, как “культура вне политики”, возмутившись, что представитель украинской общины Латвии ни разу не обратил внимание на “оккупацию суверенной территории со стороны РФ”.

“Участие т.н. представителя украинцев Латвии Мухина является позорным фактом пренебрежения им законодательства Украины, которое запрещает посещение иностранцами временно оккупированных территорий Украины без согласования этого с официальным Киевом”, — подчеркнул посол.