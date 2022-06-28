В Латвии угрожают: «Будете выпендриваться – заберем Кенигсберг»

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НАТО посылает России четкий сигнал о том, что может отобрать у России Калининград.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис.

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«Ограничение транзита в Калининградскую область – первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал – если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг. Лидеры западных стран сейчас слишком мягкие, по сравнению с Рейганом и Черчиллем. Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград», заявил экс-дипломат.

На демарш Гулбиса резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…», – написал Медведев в своем ТГ-канале. «Калининградская область, равно как и все прибалтийские земли – территория исторического совместного с балтийскими племенами проживания русских и противостояния Руси католическому Западу. Это наша земля. И никаким реваншистским и малограмотным выродкам не поставить это под сомнение. Свою родную землю будем защищать. Горе и лютая смерть тем, кто попытается развязать агрессию против России», – присоединился к критике глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Литва запретила транзит 50% грузов в Калининград из России в 18 июня, ссылаясь на четвертый пакет антироссийских санкций ЕС. Однако, как заявил член Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, Еврокомиссия подготовила проект документа, разрешающего России перевозить грузы в Калининградскую область по территории ЕС.

То, что инициатива блокады русского анклава исходит не от ЕС, а от Литвы подтвердил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил, что уступки по транзиту могут усилить политическую напряженность в регионе. Россия не может требовать каких-либо уступок или пересмотров санкций.

«Вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него. Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», – сказал Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».

Политолог Марат Баширов считает, что угрозы отнять Калининград вполне реальны и связаны с СВО на Украине.

«Конечно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО связано с планами аннексии у нас Калининграда. Не закрывайте глаза на этот сценарий. Мы забираем восточные и южные области Украины, они хотят наш западный анклав. Если 24 февраля градус противостояния “РФ – НАТО” оценивался на 10 градусов, то сегодня уже на 50», – написал он.

Пока подвижек в вопросе транзита грузов в Калининград не появилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД РФ назвали ситуацию «удручающей».

Все больше экспертов допускают военные действия в Прибалтике. Тем временем Госдеп США заявил, что любые силовые акции Москвы против Литвы будут означать агрессию против блока НАТО и получат ответ со стороны США.

«Мотивы действий Литвы кристально чисты. Ей нужно добиться агрессивной реакции России на свои (теперь уже только свои) действия по Калининграду. Так можно получить большее присутствие НАТО на своей территории и большее финансовое и политическое обеспечение под это присутствие. Ради этого громогласное обещание наложить вето на решение Евросоюза о возобновлении в полном объеме транзита в Калининград. Это чисто саакашвилевская тактика, и то, чем она закончилась для Саакашвили, Вильнюс не напрягает. Там верят, что членство в НАТО гарантирует Литву от грузинского сценария 2008 года. Литва сейчас загнала себя в политический тупик, из которого ей не выбраться. Эта страна уже не может вести себя иначе, чем ведет, и от этого Литва движется к катастрофе», – считает калининградский политолог Александр Носович.