В Латвии увековечат память о петлюровских дипломатах

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в столице Латвии состоится торжественное открытие памятной доски в честь первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики, которая начала свою деятельность в Риге в январе 1920 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на совместном брифинге с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

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“Отдельно хочу отметить знаковые для украинцев места в столице Латвии, в частности памятник Тарасу Шевченко в живописном парке в самом центре Риги. А еще сегодня состоится торжественное открытие памятной доски в честь первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики, которая начала свою деятельность в Риге в январе 1920 года”, – сказал Зеленский.

Он также напомнил о том, что несколько дней назад в Киеве был открыт латвийский сквер, посвященный 100-летию провозглашения Латвийской Республики.

Ранее в Киеве открыли барельеф Симону Петлюре.