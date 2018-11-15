В Латвии задержали украинского банкира-афериста

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Латвии задержали экс-президента банка Рэйниса Тумовса, которого Нацполиция подозревает в присвоении почти 300 млн грн, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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“По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО ”Городской коммерческий банк“ (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка в сумме 300 млн грн. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного”, – говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту — одному из владельцев — ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank), по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Сейчас правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

НБУ ликвидировал CityCommerce Bank 19 марта 2015 года.