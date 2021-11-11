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11.11.2021 23:07
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Латвия, нацизм, Политические репрессии, Прибалтика
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В Латвии запретили ветеранам ВОВ носить Георгиевские ленты

Латвийский Сейм по инициативе объединения «Всё – Латвии» в окончательном, третьем чтении, большинством голосов...

Латвийский Сейм по инициативе объединения «Всё – Латвии» в окончательном, третьем чтении, большинством голосов утвердил законопроект о запрете публичного использования Георгиевской ленты.

«Нам неприемлемы ценности, которые несет этот символ», – сказал глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила протест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма. Запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», – заявила Захарова.

Она напомнила, что «Георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни? И что сказал бы, например, герой латышского народа Ян Янович Розе, полный кавалер Ордена Славы (к которому прилагалась всё та же оранжево-чёрная муаровая лента)», – добавила представитель МИД РФ.

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