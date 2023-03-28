«В Лавре никого не останется. Пусть считают это рукой Бога» – Данилов

Выдворение монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры можно считать фактом свершённым, не подлежащим никакому обсуждению.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся, но я хочу заметить, что Киево-Печерская Лавра (он так говорит – ред.) – это музей, который принадлежит государству, и всё, что касается этого музейного комплекса, решать будет государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что они будут решать, каким образом им порочить наши законы. Мы не дадим никому порочить наши законы.

Но никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять какое-то насилие, всё будет в соответствии с действующим законодательством отработано. И там будет государственная институция под названием наш музейный комплекс Киевско-Печерская Лавра. Будут работать церкви? Да, будут. Будут ли там богослужения? Да, будут. Но по законам нашей страны, а не с теми искусственными образованиями, которые вне закона нашей страны были в своё время в огромном количестве здесь созданы для тех или иных событий.

Я хочу напомнить, если вы говорите, что всё, что происходит в мире, это рука Бога – так и считайте, что это рука Бога делает – то, что на сегодняшний день там происходит. Вы же не пререкаетесь с Богом? Вот, Бог так решил, что 29 числа должны покинуть эту обитель», – пригрозил секретарь СНБО.