В Лавру зашли вооруженные автоматами силовики. В обители срезают замки

Игорь Шкапа.  
19.04.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь


Сегодня утром на территорию Киево-Печерской лавры вошли вооруженные украинские полицейские.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сегодня утром на территорию Киево-Печерской лавры вошли вооруженные украинские полицейские. Об этом, передает корреспондент...

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Верующие встретили силовиков с иконами в руках и пением религиозных песен.

Киевский антироссийский пропагандистский сайт «Главком» пишет, что вооруженные силовики сопровождают следователей Печерского управления полиции. Утверждается, что соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева  4 апреля.

«Фемида предоставила доступ к объектам, расположенным на улице Лаврская, 11 и 15. Среди них склеп Васильчиковых, гранитная замость Ближнепечерной площади, помещения академии, семинарии, митрополии, корпуса и сооружения на территории бывшей инфекционной больницы и два туалета. Вместе со стражами порядка в здания Лавры должны зайти представители комиссии Министерства культуры и информационной политики», – пишет «Главком».

Телеграм-канал LAVRA.Live сообщил, что члены комиссии опечатали один из корпусов обители.

Один из насельников рассказал сайту «Союз православных журналистов», комиссия, используя болгарки для срезания замков, опечатала галерею и часть 39-го корпуса Киево-Печерской лавры.

«Это все было с болгарками и без документов. Полиция защищает этих беспредельщиков, а «1+1» – сказал монах.

В свою очередь общественный союз «Миряне» призвал сторонников УПЦ приехать в Лавру.

«Для них нет ничего святого, нет Пасхи и Светлого Воскресенья. Воспользовавшись тем, что верующие УПЦ по своим храмам празднуют Светлое Христово Воскресение, власть нагнала полицейских с автоматами, которые обеспечивают проведение незаконных действий Минкульта», – заявил в союзе.

В призыве к верующим речь идет исключительно о молитвенном стоянии, а не силовых действиях.

А телеграм-канал Первый казацкий» приводит комментарий адвоката Лавры протоиерея Никиты Чекмана.

«Произошел беспредел. Сотрудники Национального заповедника в сопровождении полиции осуществили повреждение имущества монастыря. Они сломали противоправно замки, проникли в помещение 39-го паломнического корпуса и провели незаконную опечатку. Представителей монастыря не допускали.

Таким образом, работники полиции вмешались в противоправные действия (на стороне) Заповедника, чем совершили уголовное правонарушение – превышение служебных полномочий. Есть много дел в Хозяйственном суде, и без решения суда никто не может совершать такие произвольные действия», – считает Чекман.

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