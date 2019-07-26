В ЛДНР не может быть никаких выборов, пока там войска – представитель Украины в Минске

26.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса противоречит международному праву поскольку там находятся регулярные войска.

Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» заявил руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Не могут проводиться никакие выборы когда на территории – региона или города – находятся регулярные войска. Это противоречит международному праву. Может быть полицейская миссия, может быть специальный контингент. Но если на территории находятся регулярные войска, выборы проводиться не могут. Так говорят все международные правила, которые касаются избирательных практик. Последний раз разговоры на тему выборов велись где-то в октябре 2017 года. После этого эта темы была передана для обсуждения лидерам Нормандской четверки и больше о ней никто не говорил, так же как по вопросу амнистий и пр.», – сказал он.