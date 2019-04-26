В ЛДНР все складывается не в нашу пользу – украинский генерал

26.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР – это первый шаг к проведению референдума и возможному присоединению этих регионов к России.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала заявил замсекретаря СНБО Украины, бывший замкомандующего карательной операцией на Донбассе Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, в месяц гражданами России могут становиться до 20 тысяч жителей ЛДНР.

«Паспортизация – это дополнительный камень, которым они будут расшатывать ситуацию, фундамент и стабильность Украины. Сначала это, конечно, более политическое действие, потому что способность паспортных столов Донецкой и Луганской областей – это выдача не более 20 тысяч паспортов в месяц. Это повторение ситуации в Абхазии и играет не в пользу нашей страны.

Это подрыв доверия со стороны тех людей, которые ожидают нашего возвращения, и с другой стороны – это попытка показать, что «у вас уже слишком мало шансов, вас уже не ждут и народу, который проживает на территории оккупированных областей уже за счет этой паспортизации вы не нужны». В дальнейшем это может перерасти в проведение референдума и, возможно, присоединение этих областей», – заявил Кривонос.