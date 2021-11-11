В ЛДПР объявили биткоин источником бед России

Россияне владеют 8% мирового рынка биткоинов, стоимость которых составляет 208 млрд долларов или 14,5 трлн руб, «что сопоставимо с капитализацией «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти».

Об этом, выступая в Госдуме РФ заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Россия занимает 3 место в мире по добыче биткоина – 11% (35 тыс в год на сумму 2 млрд руб). Лидирует по добыче Иркутская область, поскольку там самый дешевый тариф. 1% домохозяйств в регионе потребляет электричества больше, чем остальные 99%. При этом майнеры не платят налогов.

«Цифровые валюты используются для сокрытия налогов, для дачи взяток и финансирования преступной деятельности, включая терроризм, экстремизм и ту публику, которую мы видим несанкционированно на улицах. Мы искусственно создали теневой рынок», – сказал Луговой.