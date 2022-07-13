Бывший соратник Жириновского требует объявить войну Украине

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Новости Украины

Происходящее на Украине уже давно вышло за рамки спецоперации. Кроме того, России пора прямо признать любое государство, помогающее Украине, враждебным.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас обстреливают территорию Донецка каждый день, Донецкой Народной Республики, города, то, что обстреливают территорию самой Российской Федерации, то, что сегодня воюют наемники со всех стран мира, и то, что Зеленский превратил эту войну для себя в бизнес, потому что чем больше они будут накручивать, какие-то мнимые контрнаступления, что у них все получается, что отход из Лисичанска – это какой-то тактический маневр, тем больше им будут давать денег», – сказал политик.

«А на войне, как правило, деньги очень сложно проконтролировать. Поэтому я это мероприятие уже специальной военной операцией назвать не могу. Это полномасштабная война и боевые действия, хотя об этом говорить нельзя. Я считаю, что у Российской Федерации есть полные основания объявить войну Украине и признать вне закона те государства, назвать эти государства враждебными, которые будут Украине оказывать помощь. Помимо моральной, материальной и материально-технической. Мне кажется месяц-два можно было это мероприятие называть специальной военной операцией», – заявил Шерин.

Александр Шерин – выпускник Рязанского института ВДВ. В 2002 году в качестве командира парашютно-десантного взвода участвовал в боевых действиях в Чечне, где получил ранение. Шерин награжден Орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. Два предпоследних созыва избирался в Государственную думу РФ от партии ЛДПР.