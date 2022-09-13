В ЛДПР уверены, что Жириновский наблюдает за ней с того света

13.09.2022  14:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер во всех региональных парламентах парламентах, выборы в которые проходили на прошлой неделе.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер во всех региональных парламентах парламентах, выборы в которые проходили на...

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«Наш успех – это лучший ответ тем скептикам, которые последние месяцы заявляли на некоторых информационных площадках, что ЛДПР может пойти вниз без Жириновского.

Мы не подвели Владимира Вольфовича. Мы верим, что он видит сегодняшние наши результаты и удовлетворен. Будем работать в этом направлении и далее, реализуя тезисы и программные установки лидера нашей партии», – сказал Слуцкий.

Он особо отметил, что ЛДПР получила больше мест на муниципальных выборах в Москве, и поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за их организацию.

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