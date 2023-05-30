В легендарном университете Санкт-Петербурга сформировался глубокий бандеровский гнойник

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Громкий скандал разразился на истфаке (сейчас он называется Институт истории) Санкт-Петербургского госуниверситета. В апреле стало известно, что студент этого вуза Федор Соломонов погиб на Украине.

В прошлом году он взял академотпуск и пошел добровольцем на СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Преподаватели и студенты организовали небольшой мемориал Федора и возложили к нему цветы. Однако другая группа «почтила память» погибшего студента издевательским флешмобом, разместив в своих соцсетях портреты известных антифашистов 20 века и украинские флаги в знак борьбы с «рашизмом».

Это глумление привлекло внимание к истфаку СПГУ. Выяснилось, что там уже 4 года как сформировалась проукраинская группа под руководством пятикурсника Михаила Мартина под названием «тусовочка». Она практически узурпировала студсовет и студенческий журнал «Студень».

Студсовет постоянно порывался проводить «антивоенные» собрания и издавать соответствующие резолюции. Администрации вуза даже пришлось вызывать полицию, чтобы сорвать такое заседание 24 февраля прошлого года. Но «тусовочка» собирала сторонников в кафе, а «Студень» публиковал отчеты об этих событиях.

Кроме того, журнал занимался травлей преподавателей и студентов института, высказывавших патриотическую позицию. Администрация распорядилась лишь указать, что «Студень» не имеет официального отношения к истфаку. «Тусовочка» глумливо стилизовала это объявление под плашку, которой по законодательству маркируют свои материалы иноагенты.

В сентябре прошлого года группа Мартина отпраздновала отступление российской армии в Харьковской области, устроив прямо в стенах вуза раздачу изюма и конфет «Азовская коровка».

Всю эту деятельность патронировали преподаватели. Нарастающий скандал крутится вокруг доцента Михаила Белоусова. Большинство его заукраинских постов в соцсетях сейчас затерто, но один сохранился. В нем преподаватель отстаивает свое право упоминать символику СВО «в духе постиронии и откровенного стеба». Он объявляет всех своих коллег-оппонентов «нерукопожатными» и банит.

«Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно. Это «красная черта», – написал доцент.

Опекаемые доцентом студенты ведут себя еще разнузданней. Они называют российскую власть «узурпаторами», желают свободы «политзаключенным», издеваются над понятием «русский мир». У главы научкома истфака Павла Арефичева в галерее фото горящего дома правительства РФ. Другой член «тусовочки» Даниил Панков издевается над легендарным бойцом с позывным «Гиви».

При этом Белоусов продолжает читать следующие лекционные курсы: «Внешняя политика России», «История российского конституционализма», «Биография декабриста как исследовательская проблема» (спецкурс).

Но он не один такой на истфаке. Другой преподаватель Татьяна Таирова, специалист по гетману Мазепе, уже сбежала из России и сейчас раздает интервью украинским СМИ на мове, где проклинает Родину.

Справедливости ради оппозиция у «тусовочки» есть. Недавно заседание студсовета закончилось дракой с распылением газового баллончика.

После скандала руководство СПбГУ заявило, что готово уволить преподавателя-заукраинца. В вузе заявили, что попросили правоохранительные органы провести проверку. Но дело в том, что студенты неоднократно обращались к преподавателям, но их игнорировали.

Высказались по ситуации на истфаке СПбГУ и в Минобрнауки РФ. Замминистра Константин Могилевский назвал ее «безобразной и нетерпимой».

«Мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями. Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг Белоусова, не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности. Белоусов – преподаватель, доцент, занимался декабристами. Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как бы они отнеслись к таким попыткам дискредитировать российские Вооруженные силы?», – сказал Могилевский.

При этом он назвал питерский истфак одним из лучших в стране, а «тусовочку» – «маленькой группой, устраивающей провокации».

Публицист Егор Холмогоров, ранее привлекавший внимание к ситуации в СПбГУ, сейчас также призывает не заниматься бездумными расправами.

«Некоторым (в том числе непричастным) пишут, что щас вагнера к вам подъедут – разберутся. Но большинство студентов и преподавателей истфака – горячие патриоты. Они едут воевать, донатят армии, поддерживают русских. Это для питерского истфака нормально. Им нужно помочь избавиться от нечисти, очиститься от агрессивных заукраинцев в преподавательском и студенческом звене и продолжить нормальную работу по подготовке русских историков, каковыми этот истфак всегда славился. Очень важно, чтобы зачистка шла не в стиле “Дейнерис в Королевской гавани”, а умно и точно», – написал Холмогоров в своем тг-канале.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что в ситуацию должно вмешаться государство.

«Если государство не начнёт принимать меры в отношении тех, кто травит участников СВО, членов их семей, не начнёт принимать меры в отношении вузов, где травят студентов-сторонников СВО, то рано или поздно, меры начнёт принимать русский народ. Это категорически неправильно. Монополия на насилие или правоприменение может быть только государственной. Но – это пресловутое “но” – сейчас мы видим ситуацию стопроцентной толерантности со стороны государства – и к вузам с откровенно русофобской повесткой, и к заведениям, где запрещают русские флаги, и даже к заведениям, где собирают донаты в поддержку ВСУ», – написал Медведев.