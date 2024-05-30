«В лесу, в вагоне»: условия мира будут очень унизительными для Киева – украинский политтехнолог

Первый год СВО Украина выстояла только благодаря русскому шапкозакидательству, и нужно было тогда подписывать мир, потому что сейчас вырисовывается ситуация – гораздо хуже «Стамбула».

Об этом на канале «PolitБюро» рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один раз нам повезло как раз благодаря российскому шапкозакидательству, благодаря тому, что пошла помощь, выстояли. Но дальше надо было принимать стратегическое решение. Потому что оставлять систему прежней и выходить на затяжную войну – это стопроцентная гарантия того, что все язвы и пороки этой системы проявят себя во всей красе. Либо надо было садиться и договариваться. Да, многим это казалось похабным миром, унизительным, но то, что вырисовывается сейчас, может оказаться гораздо хуже «Стамбула», – отметил он.

«Например? Потеря Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, это как минимум. Демилитаризация – армия до 100 тысяч. Внеблоковый статус. Восстановление в правах деятелей, вроде Медведчука, что не может не «радовать». Не забываем и угрозу Югу. От планов захвата Одессы при благоприятном течении событий в Кремле не откажутся. То, что у них называется Новороссия – аппетит приходит во время еды. И не только, там, создание «другой Украины», но могут пойти и дальше. Всё будет зависеть от ВСУ. Но ВСУ надо помогать, а не усугублять и без того, что и так тяжело», – сказал Золотарёв.

«К сожалению, у меня вызывает тревогу то, что, знаете, Германия проиграла в Первой мировой войне не потому, что плохо воевала. Они в 1918 году были у стен Парижа, и война проходила на французской, на бельгийской территории. Но у них рухнул тыл политический и экономический. Результат – вагон фельдмаршала Фоша в Компьенском лесу и очень унизительные условия мира», – напомнил эксперт.