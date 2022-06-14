В Лиге безопасного интернета рассказали о западной информвойне против РФ

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Новости Украины

Около 3 миллиардов долларов потрачено на ведение информационной войны против Российской Федерации с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Такие данные привела член Общественной палаты РФ с 2020 года, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно, 25-30 миллионов долларов ежедневно тратятся на распространение фейков и дезинформацию, – отметила она. – И один из важнейших моментов – это то, что цели информационной атаки изменились. Если на раннем этапе основной ложный тезис был связан с тем, что Россия – страна агрессор и ее целью является захват Украины, то сейчас основной продвигаемый тезис о том, что Россия является фашистским государством… Целью кампании была дестабилизация внутриполитической жизни в России, посеять панику и хаос среди жителей».

После того, как эта кампания провалилась, появилась новая задача – расчеловечивание русских и формирование образа России, как нерукопожатного государства. Вторая цель – атака лично на президента РФ Владимира Путина, о чем миллиардер и создатель сети международных организаций Джордж Сорос заявил открыто на Давосском форуме.

Исходя из этих целей, появляется волна новых информационных вбросов. В ответ происходит консолидация российского общества, усиливается поддержка президента, появляются новые герои спецоперации, идет активная кампания по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса.

ЛБИ ведет анализ информационной войны против России с начала специальной военной операции. Итоги подводятся раз в месяц с презентацией результатов общественности. Последняя волна фейков была приурочена к празднованию Дня России 12 июня с призывами к гражданам выходить на улицы с пикетами и митингами. Причем какие-то протестные акции должны были идти в российских городах, а в Херсоне, напротив, в праздничный день всем грозили массовыми расстрелами на центральной площади с целью в последующем обвинить в этом ВС РФ.

Всего ЛБИ с 24 февраля насчитала 13,2 миллионов фейков, фактов дезинформации, ложных сообщений, а также призывов к применению насилия в отношении русских и россиян во всем мире.