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Новости Украины

ВСУ ведут городские бои в Красном Лимане, оборона которого была прорвана сегодня. Такие данные украинским СМИ озвучил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Журналист Александр Чаленко, держащий связь с Союзом добровольцев Донбасса, составлявших костяк гарнизона Лимана, утверждает, что основные силы отступили из города еще сутки назад: «Наши подразделения вышли из него еще в ночь с 29 на 30 сентября. Перед подписанием в Кремле».

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Эти данные подтверждает военкор Евгений Поддубный.

«На лиманском направлении противник вынудил наши части выйти из Красного Лимана. Бойцы и командиры Русской Армии с боями избежали окружения и отошли на оборонительные рубежи. Альтернатива отступлению – котел. Теперь район Кременной – передний край», – написал Поддубный.

Его коллега Юрий Котенок напоминает, что отступление происходило в момент, когда «эксперты и политики объявляли победу и делились селфи из Георгиевского зала Кремля».

«Итак, решение об оставлении Красного Лимана принято. Правильно это сделано или нет? Цель – избежать уничтожения группировки, оказавшейся в котле. Это становится неизбежностью, когда у противника инициатива, когда противник ведет наступление, просачиваясь сквозь несплошную линию обороны, сквозь боевые порядки и окружая узлы обороны и наши опорные пункты здесь», – рассуждает Котенок.

Ещё один военкор Александр Сладков указывает на ошибки командования в организации обороны Донбасса.

«Красный Лиман не стал крепостью, хотя превратить городок в опорный пункт не было сложно, так ведь? Помню, когда Салман Радуев, со своей бандой был неожиданно остановлен и блокирован в селе Первомайском. Это было 9 января 1996 года. Его люди не сидели, сложа руки. За 5 дней боевики, одними лопатами, превратили село в батальонный опорный пункт. Когда я зашел в Первомайское, я увидел образцовые окопы и траншеи, связывающие подвалы частных домов. Сомневаюсь, что у Радуева в банде был фортификационный взвод. Да, и боевики рылись не в песочке, а в мерзлой земле, твердой, как камень, не прекращая оборону Первомайского от спецназа ВВ МВД РФ, «Альфы» и батальона 136-й мотострелковой бригады, под воздействием армейской авиации и артиллерии 58 общевойсковой армии. Я сейчас не в инженеров и саперов камень кидаю. Везде несет ответственность командир направления (назовите как угодно)», – пишет Сладков.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов обращает внимание, что впервые в истории «Украина» оккупировала населённый пункт, входящий в состав РФ.

«Разгоняющим перемогу с одной стороны и зраду – с другой, хотелось бы напомнить: идёт война, а в ходе войны населённые пункты могут неоднократно переходить из рук в руки. Это всегда трагедия для местного населения. Но у войны свои законы. Харьков в годы ВОВ дважды уступали и дважды отбивали. Это огромный город. Маленькие города и посёлки переходили из рук в руки, бывало, и по десять-двенадцать раз. Оправдания для выхода из города пусть ищут те, кому это положено. Военную составляющую пусть оценивают военные эксперты. Меня сейчас беспокоит гуманитарный вопрос: была ли организована эвакуация гражданских и особенно тех, кто помогал ВГА Красного Лимана строить новую жизнь. Где они размещены сейчас, какие проблемы испытывают, что необходимо для их решения. Вот то, что действительно важно. А с военными вопросами разберутся военные», – заключил Долгов.

Политолог Сергей Марков делает такие выводы:

«Поражение в Харьковской области и падение Красного Лимана – это результат политических ошибок, прежде всего отставания частичной мобилизации, которую нужно было проводить уже в апреле, а провели только в сентябре. Нужна мобилизация экономики. Нужно воевать всерьёз. России противостоит очень серьёзный враг – прокси армия США -с украинскими шевронами, -с русскими солдатами, -с фашистскими офицерами и -с американскими генералами и -с экономической базой НАТО, самого сильного объединения стран за всю историю человечества», – перечисляет Марков.

С такой оценкой соглашается публицист Егор Холмогоров.

«Пока можно констатировать: партия немобилизации-ещеневоевания действовала в прошедшие полгода весьма успешно и эффективно. Она парализовала эффективное использование РФ военного превосходства в тот период войны, когда оно действительно имелось. Смогла не допустить мобилизации в России и ударов по украинской инфрастуктуре на период украинской мобилизации и насыщения Украины новейшим натовским оружием. Она сумела локализовать беспокойство происходящим в «хаймарсный» период войны и не допустить никаких симметричных или асимметричных мер. Она обеспечила прямое военное поражение ВС РФ, в том числе и на территории самой РФ. При этом она продолжает эксплуатировать риторику «мы начнем послезавтра», продолжая парализовать возможные военные усилия. Иными словами, потенциал России как военной сверхдержавы был спущен в унитаз благодаря стратегии «западающей кнопки». Мы все никак не можем нажать на «пуск». А когда нажать, наконец, удается – оказывается уже слишком поздно и нужно начинать нажимать с теми же усилиями уже другую кнопку», – пишет Холмогоров.