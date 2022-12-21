В Литве анонсируют «очень тяжелые месяцы» до летнего саммита НАТО

21.12.2022  14:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Литва, НАТО, Россия, Украина


С Россией уже воюет весь Североатлантический альянс.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил глава Комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С Россией уже воюет весь Североатлантический альянс. Об этом в эфире львовского телеканала НТА...

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По словам литовского политика, самыми тяжелыми будут ближайшие полгода до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле следующего года. Почему он возлагает надежды именно на это мероприятие, Павилионис не уточнил.

«Откровенно говоря, весь мир уже вступил в войну. Мы все воюем с вами, как сегодня сказала мой премьер Ингрида Шимоните, мы вас поддерживаем всем, что мы имеем и это будем продолжать. Так что эта война уже всего мира, демократического мира с этими ходячими трупами, которые мы видели в Минске – Путина и Лукашенко. Потому что эта вся церемония, которую мы видели – жаль смотреть – эта помпастика, эти шаги советские. Мы все понимаем, что это конец этих людей. Но до этого конца надо добраться», -с казал литовский политик.

« Наверное, эти месяцы до саммита натовского в Вильнюсе будут очень тяжелые, но мы будем делать все, во всех столицах. Я сам только что вернулся из Вашингтона, вчера весь день говорил с немцами, и мы это делаем каждый день – мы будем делать все, чтобы общего врага победить», – заявил Павилионис.

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